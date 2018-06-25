Футбол собрал в одном пабе президентов шести стран
Сборная Исландии, заручившаяся поддержкой президентов как минимум пяти других стран, намерена идти до конца на чемпионате мира по футболу. Один из игроков сборной «викингов» Эмиль Хадльвредссон заявил на пресс-конференции, что они не собираются возвращаться на родину скоро. По его прогнозу, Исландия 26 июня выиграет у Хорватии, а Аргентина – у Нигерии 1:0, пишут 25 июня местные СМИ.
Сборную маленькой, но гордой Исландии в матче против Нигерии за бокалом пенного 22 июня вместе поддерживали лидеры сразу шести государств. Футбольный «саммит» прошёл в одном из эстонских пабов.
Фотографией, на которой президенты Исландии, Финляндии, Польши, Эстонии, Латвии, Грузии сокрушаются, по всей видимости, забитому в ворота «викингов» мячу, поделилась на своей странице в «Фейсбуке» президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Лишь некоторых политиков в кадре выдают их строгие костюмы, в остальном же они ничем не отличаются от обычных болельщиков, которые очень переживают, когда проигрывает их команда.
Президент Финляндии Саули Ниинистё и ранее выражал поддержку сборной Исландии. В своём официальном твиттере он предсказал, что Исландия дойдёт до матча за бронзу.
В тот день, 22 июня, лидеры вышеперечисленных стран оказались все вместе, поскольку принимали участие в студенческом фестивале Gaudeamus в Тарту.
Справка:
Сейчас в группе лидирует Хорватия (6), которая уже обеспечила себе выход в плей-офф. За ней идёт Нигерия (3). Третью строчку занимает Исландия, а Аргентина — четвёртая.