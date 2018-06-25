ВЦИОМ: Абсолютное большинство россиян выступают против легализации легких наркотиков

Абсолютное большинство россиян (89%) выступают против легализации слабых наркотических веществ, свидетельствуют опубликованные 25 июня результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Мягкие" наркотические вещества не могут и не должны поступать в свободную продажу наряду с табачной или алкогольной продукцией – убежденность большинства россиян в этом сохраняется на протяжении многих лет", – говорится в исследовании. В 2004 году так считали 85% опрошенных, в 2017 году – уже 93%, в 2018 году – 89%.

При этом отношение россиян к людям, употребляющим наркотики, за прошедшие годы изменилось. Так, в 2004 году 29% респондентов считали наркоманию болезнью и выступали за оказание медицинской помощи употребляющим наркотики людям. В 2017 году так считала уже почти половина опрошенных (45%), а в 2018 году их доля снизилась до 37%.

Мнения, что наркомания – социальная проблема и "лечить" необходимо само общество, придерживается сейчас почти каждый третий (32%), в 2017 году так считали 28% россиян. За изоляцию наркоманов от общества выступает каждый пятый – 23% (в 2017 году так считал 21% опрошенных). Еще 5% россиян считают употребление наркотиков личным делом каждого и не осуждают таких людей (3% в 2017 году).