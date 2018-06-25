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25.06.2018 11:54

Экс-губернатора Кировской области доставили в колонию

 

Осужденный за коррупцию бывший вятский губернатор Никита Белых был этапирован в колонию, где ему предстоит провести ближайшие годы.

Пока неизвестно, где точно будет отбывать наказание Белых, но среди возможных вариантов – Москва и Кировская область, которой он руководил с 2009 года. Об этом 25 июня сообщило  издание "Лента.ру" со ссылкой на секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.

Мельников подчеркнул, что место отбывания наказания будет зависеть от решения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Напомним, что дело губернатора Кировский области началось в июне 2016 года, когда его задержали в московском ресторане при получении 150 тысяч евро. По версии  следствия, Белых получил в общей сложности 600 тысяч евро в виде взяток. 1 февраля 2018 года вятский глава был приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 48 миллионов рублей. Белых подал  апелляцию, однако в мае Московский городской суд ее отклонил и подтвердил приговор в восемь лет лишения свободы.


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