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Чемпионат мира по футболу 2018
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25.06.2018 11:45

Иностранные болельщики отдали честь Артему Дзюбе

Болельщики разных стран отдали честь нападающему сборной России и питерского "Зенита" Артему Дзюбе. Соответствующее видео размещено в твиттере национальной команды РФ 25 июня.

 

 

Подобным жестом Дзюба отпраздновал голы в ворота сборной Саудовской Аравии (5:0) 14 июня и Египта (3:1) 19 июня. Также воинским приветствием Дзюбу отметил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, выпуская его на замену в матче против саудовцев. Дзюба забил третий гол футболистам из арабской страны спустя минуту после выхода на поле. Видимо, теперь это станет доброй приметой для игрока.

Матч между Россией и Уругваем состоится 25 июня в Самаре, начало в 17:00 по московскому времени. Сборную РФ устроит ничейный результат для того, чтобы занять 1 место в группе А финала Кубка мира по футболу, который продлится до 15 июня в 11 городах России. В любом случае, национальная сборная уже обеспечила себе выход в 1/8 финала турнира.


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