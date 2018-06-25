На КАД случилось сразу несколько ДТП, часть из них – наезды на стоящее авто

Несколько аварий произошло на КАД вокруг Санкт-Петербурга за последние часы. Как минимум в трёх случаях, по словам очевидцев, имел место наезд на стоящее транспортное средство. По предварительной информации, все аварии обошлись без серьёзных травм.

Пять автомобилей, по данным «Фонтанки», столкнулись около полуночи у съезда на Софийскую улицу. По предварительной версии, грузовик «Вольво» с полуприцепом врезался в стоящий «СсангЙонг», самосвал «Вольво» – в «Шевроле Круз», а тот – в грузовик, который вскоре уехал. Никто не пострадал.

По словам Алексея из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», легковая машина въехала в заднюю часть гружёного самосвала, стоявшего в пробке. У самосвала вырвало балку, а его самого откинуло на другую машину, стоящую перед ним.

Утром 25 июня на внешнем кольце перед съездом на Витебский проспект столкнулись четыре машины. По словам Лены, «Газель» стояла во втором ряду на аварийке без знака.

Утреннее столкновение трёх грузовиков, собравшее 11-километровую пробку на севере КАД, как говорят, тоже произошло из-за того, что «Газель» задела прицеп стоящего самосвала.

Напомним, наезд на остановившуюся машину на скоростной магистрали часто приводит к тяжёлым травмам и летальному исходу. 19 июня на КАД цементовоз влетел в «Дэу Матиз» и «Тойоту Камри», вставшие из-за пробитого колеса. «Матиз» оказался почти полностью под грузовиком, пассажир скончался. ДТП попало на видео. 21 июня дальнобойщик погиб, врезавшись в остановившийся перед «зеброй» большегруз на Московском шоссе (автодорога М-10 «Россия»).

Кроме того, сегодня утром очевидцы заметили разбитую машину такси на съезде с КАД на Народную улицу; «прилипшую» к отбойнику «Ладу Приору» на въезде на внешнее кольцо с Шафировского проспекта; и «Ладу Гранту», догнавшую «Мерседес», на съезде с внешнего кольца на Шафировский.