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25.06.2018 11:24

Зачем «Ночлежке» Москва?

Почему больницы выписывают бездомных в никуда, оставляя на газонах? Зачем петербургская «Ночлежка» решила покорять Москву? Этими и другими вопросами корреспондент «Фонтанки» отвлёк руководителя организации Дмитрия Свердлина от продажи благотворительных сувениров в День распахнутых дверей, который проводила «Ночлежка».
Зачем «Ночлежке» Москва?
Галина Артеменко /"Фонтанка.ру"/

«Ночлежка» провела День широко распахнутых дверей, чтобы рассказать горожанам, как работает организация: куда едет поздно вечером «Ночной автобус», что такое «уличная медицина», как выбраться с улицы, если стал бездомным. В первые минуты Дня, когда народу еще не было, только сотрудники, корреспондент «Фонтанки» увидел за столиком с благотворительными сувенирами «Ночлежки» её руководителя Григория Свердлина и отвлёк его разговорами. Сначала, конечно, надо было спросить о том, почему больницы выписывают бездомных в никуда, оставляя на газонах. Или подбрасывая во двор на Боровую – к забору «Ночлежки». Неужели никак нельзя цивилизованно решить проблему?

– На самом деле это случается постоянно. Не могу сказать, что медики плохие – объективно в городе не хватает коек сестринского ухода. В стационарах оказывают срочную медицинскую помощь бездомным, но дальше у себя оставить их больницы не могут.

– А передать их куда-то?

– В принципе, есть межведомственное соглашение, согласно которому таких людей должны медики или соцработники больниц определять в дома ночного пребывания, но по факту это не работает. Потому что попасть в дома ночного пребывания не так просто – существует определенный порядок, надо собрать документы. Соцработники больниц не знают этого или идут по пути наименьшего сопротивления – легче же просто человека на улицу выставить или отвезти его к пункту обогрева и высадить на снег. У нас каждую зиму довольно много таких случаев: иногда к нам в приют привозят, иногда – в пункт обогрева. Вот сейчас была инициатива депутата Законодательного собрания Алексея Цивилёва по поводу создания больницы для бездомных – это было бы хорошо.

– На твой взгляд, какова вообще в городе ситуация с бездомностью?

– На самом деле никаких серьезных изменений не происходит. Я восемь лет работаю в «Ночлежке» и до этого семь лет был волонтером и не могу сказать, что за эти годы что-то кардинально поменялось. Количество бездомных потихоньку увеличивается, потому что причины бездомности никуда не деваются. Люди приезжают сюда на заработки ежегодно, система детских домов выпускает во взрослую жизни каждый год новых воспитанников, которые далеко не все к этой жизни готовы, мошенничества с недвижимостью никуда не делись, а системной помощи бездомным как не было, так и нет.

Какие-то элементы появляются, конечно. Десять-пятнадцать лет назад не было этих домов ночного пребывания, а сейчас есть и 250 коек в них в наличии, хотя понятно, что на город этого мало.

По поводу цифр – за прошлый год 9,5 тысяч человек получили самую разную помощь в «Ночлежке», 1038 человек – бездомных и неопознанных – умерли в 2017 году на улицах Петербурга. Бездомных же в городе по нашим оценкам 50-60 тысяч, и эта цифра постепенно увеличивается.

– Изменяется ли состояние умов граждан по отношению к проблеме бездомности?

– Да. У меня, конечно, взгляд изнутри, но в принципе есть объективные показатели, что ситуация меняется. Например, в городской проект «Твой бюджет» было подано несколько заявок от совершенно не связанных с «Ночлежкой» людей, которые писали, что в том или ином районе нужен пункт обогрева, душевая для бездомных. Им удалось защитить эти проекты. И в результате минувшей зимой пункт обогрева для бездомных на Васильевском острове «Ночлежка» открывала за счет средств проекта «Твой бюджет», а в 2019 году должна появиться душевая для бездомных в Адмиралтейском районе – первая такая в городе. Меня подобные истории очень вдохновляют.

– «Ночлежка» же тоже собиралась душевую открывать.

– Мы не отказываемся от этого проекта, но все очень долго, потому что забюрократизировано. Полгода примерно – это процедура получения участка, еще полгода – подключение к коммуникациям. У нас движутся две большие истории: ночной приют – круглогодичный пункт обогрева, который мы надеемся запустить в этом году, и душевая. Для душевой нашли место, общаемся с Водоканалом по поводу подключения воды – это примерно займет от полугода до года.

– А по проекту «Твой бюджет» также долго пришлось согласовывать?

– Да, конечно. Документы они подали в прошлом году, а откроют душевую в 2019-м. Такая бюрократия. И так, конечно, нельзя работать.

– Будет ли еще одна «Культурная прачечная»?

– На ближайшие годы особой надежды нет, потому что у нас и нашего партнера, который помог это сделать и сейчас платит за аренду помещения и ЖКХ «Культурной прачечной», нет ресурса на это, а какого-то интереса со стороны города тоже не проявляется. В Москве, может быть, получится такое запустить вместе с московским бизнесом

– У вас там офис заработал?

– Нет, пока у нас там работает одна наша сотрудница – Дарья. Мы там активно ищем помещение, я в Москву мотаюсь периодически.

– Зачем «Ночлежке» Москва?

– По нескольким причинам: очень хочется менять ситуацию с проблемой бездомности в стране, а чтобы её менять, надо быть в Москве. Менять её из Петербурга – амбициозная и маловыполнимая задача. Из Москвы тоже непросто, но там, по крайней мере, есть всякие заседания Общественного совета, Общественной палаты, того, сего – на них надо ходить, рассказывать об опыте. И не региональном, а московском. Тогда есть шансы, что что-то будет меняться и в регионах. Вторая причина – мы хотим развенчивать стереотипы о бездомных, а развенчивать их силами петербургских региональных СМИ в масштабах страны малореально, надо выходить на федеральные каналы, а выходить на них гораздо перспективнее, если твоя организация представлена в Москве.

– Мне с петербургским патриотизмом просто обидно.

– Ну что поделать, у меня тоже всё в порядке с петербургским патриотизмом, но я реалист, и нам очень хочется распространять наш опыт, сделать так, чтобы больше появлялось сильных организаций, помогающих бездомным. Распространять этот опыт из Петербурга можно, и мы это делаем, но из Москвы его смогут воспринять больше региональных организаций, посмотреть, поучиться, что-то перенять.

– Но это ведь не значит, что «Ночлежка» перебазируется в Москву?

– Нет, конечно. Мы планируем там открыть небольшой приют, консультационную службу, небольшой офис. Может быть, если найдем партнеров – «Культурную прачечную». Еще одна причина – в Москве объективно больше денег, а наша идея в том, что московская «Ночлежка» начнет привлекать деньги, чтобы и в Петербурге инфраструктуру помощи бездомным продолжать развивать.

– Ты сам-то в Москву не уедешь от нас?

– Нет, не уеду.

Беседовала Галина Артеменко


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