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25.06.2018 11:19

Каждый десятый работающий россиянин занял денег до зарплаты и не отдал

 

Количество действующих заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) по итогам пяти месяцев 2018 года достигло рекордного показателя – более 8 млн человек, то есть около 10% от экономически активного населения страны. Год назад было 8%.

– На сегодня среднестатистическому заемщику с доходом до 30-40 тысяч рублей не хватает в месяц около 5 тысяч рублей для того, чтобы откладывать эту сумму и не прибегать к заемным средствам в течение года. Интересно отметить, что за год показатель особо не изменился и вырос всего на 5% (4,7 тыс. рублей), годом ранее рост был на уровне 1,5% (4,6 тыс.), – сообщили "Фонтанке" 25 июня в пресс-службе МФО "Домашние деньги".

Основных причин, почему люди идут в МФО, а не в банк, несколько. Около 40% из них имеют испорченную кредитную историю, еще 8% имеют просроченную задолженность до 30 дней (однако она уже не является технической), 20% по определенным причинам (низкий доход, непостоянное место работы, отсутствие филиала банка в населенном пункте) обращаются сразу в МФО, еще 14% клиентов МФО не смогли получить кредит в банке по причине отсутствия кредитной истории. Таким образом, по факту, учитывая требования банков, предъявляемые к потенциальным клиентам, около 82% клиентов МФО не могут воспользоваться услугами других финансовых организаций.

Напомним, что Центральный банк в прошлом году заявил, что хочет ограничить дивиденды по займам «до зарплаты». Клиентам нововведения выгодны — закрывается портал в бесконечную долговую кабалу, а вот микрофинансовые организации грозят прекратить работу и пугают уходом «в серую зону».


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22.06.2018 16:14
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Количество банкротов в стране побило исторический рекорд
Количество признанных банкротами россиян в период с января по март увеличилось в полтора раза по сравнению с первым кварталом 2017 года и достигло 8966 человек, следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Объединенного кредитного бюро (ОКБ)
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