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25.06.2018 11:12

Пока другие смотрят футбол: энтузиасты собрали максимальное число «Роллс-Ройсов»

Ежегодный слёт владельцев Rolls-Royce прошёл в этот уикэнд около одного из красивейших замков Елизаветинской эпохи, расположенного в графстве Линколншир старинного Burghley House. Об этом сообщается на сайте марки.

Пока все массово смотрят футбол, настоящие автомобильные аристократы в этом году привезли на свою традиционную встречу более 1000 автомобилей почти всех годов выпуска. Это самое большое количество «Роллс-Ройсов», когда бы то ни было собиравшихся в одном месте. Событие официально называется  Rolls-Royce Enthusiasts’ Club Annual Rally и проводится оно Клубом энтузиастов Rolls-Royce с 1957 года. Несмотря на элитарность марки и аристократическую обстановку старинного замка мероприятие по своему характеру вполне демократическое, во всяком случае доступ на ралли для всех желающих свободный.

Марка Rolls-Royce c большим вниманием относится к подобным клубам и слетам. «Клуб [энтузиастов Rolls-Royce] является живым хранителем замечательной истории марки, и этот ежегодный слет дает уникальную возможность увидеть вживую наиболее важные и редкие экземпляры за всю историю автомобилей», — сказал Эндрю Болл, руководитель отдела корпоративных отношений, наследия и благотворительности Rolls-Royce.

Добрались ли до Burghley House, графство Линколншир, российские владельцы и энтузиасты Rolls-Royce, осталось неизвестным.

rolls-roycemotorcars.com

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«Петербургская Недвижимость» объявляет о беспрецедентном предложении. Теперь любой паркинг в жилом комплексе комфорт-класса Setl City можно приобрести в рассрочку от застройщика с ежемесячным платежом от 5 000 рублей, что сопоставимо со стоимостью аренды паркинга.
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01.06.2018 18:53
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В начале мая 2018 года ООО «Терминал-Ресурс» объявил старт продаж нового малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 4». Уже к концу месяца строители закончили устройство стен и перекрытий первого этажа и приступили ко второму
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31.05.2018 17:19
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