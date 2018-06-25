Пока другие смотрят футбол: энтузиасты собрали максимальное число «Роллс-Ройсов»

Ежегодный слёт владельцев Rolls-Royce прошёл в этот уикэнд около одного из красивейших замков Елизаветинской эпохи, расположенного в графстве Линколншир старинного Burghley House. Об этом сообщается на сайте марки.

Пока все массово смотрят футбол, настоящие автомобильные аристократы в этом году привезли на свою традиционную встречу более 1000 автомобилей почти всех годов выпуска. Это самое большое количество «Роллс-Ройсов», когда бы то ни было собиравшихся в одном месте. Событие официально называется Rolls-Royce Enthusiasts’ Club Annual Rally и проводится оно Клубом энтузиастов Rolls-Royce с 1957 года. Несмотря на элитарность марки и аристократическую обстановку старинного замка мероприятие по своему характеру вполне демократическое, во всяком случае доступ на ралли для всех желающих свободный.

Марка Rolls-Royce c большим вниманием относится к подобным клубам и слетам. «Клуб [энтузиастов Rolls-Royce] является живым хранителем замечательной истории марки, и этот ежегодный слет дает уникальную возможность увидеть вживую наиболее важные и редкие экземпляры за всю историю автомобилей», — сказал Эндрю Болл, руководитель отдела корпоративных отношений, наследия и благотворительности Rolls-Royce.

Добрались ли до Burghley House, графство Линколншир, российские владельцы и энтузиасты Rolls-Royce, осталось неизвестным.