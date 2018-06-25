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25.06.2018 11:14

Путин поздравил Эрдогана с победой

Президент РФ Владимир Путин уже направил поздравительную телеграмму Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю его переизбрания на пост президента Турецкой Республики, а также победы Партии справедливости и развития на прошедших выборах.

Глава Российского государства подчеркнул, что результаты голосования в полной мере свидетельствуют о большом политическом авторитете Реджепа Тайипа Эрдогана, широкой поддержке проводимого под его руководством курса на решение актуальных социально-экономических задач, стоящих перед Турцией, на укрепление внешнеполитических позиций страны, сообщает утром 25 июня пресс-служба Кремля.

Как отметили в администрации президента, Владимир Путин с "удовлетворением отметил поступательный характер развития российско-турецких партнерских отношений, которые по ряду направлений уверенно выходят на стратегический уровень". Президент России подтвердил готовность к продолжению содержательного диалога, тесной совместной работы по двусторонней, региональной и международной повестке дня, подчеркнув, что это, несомненно, отвечает коренным интересам народов России и Турции, идет в русле обеспечения мира, стабильности и безопасности на евразийском континенте.

Ранее глава Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Турции Сади Гювен 25 июня заявил о том, что действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган набрал абсолютное большинство голосов на досрочных президентских выборах.

По словам Гювена, к настоящему моменту обработано 97,7% бюллетеней. Глава ЦИК отметил, что еще необработанные бюллетени уже никак не смогут повлиять на итоги выборов. Таким образом, он по сути признал победу Эрдогана на выборах.

Вечером 24 июня после подсчета 96% бюллетеней Реджеп Тайип Эрдоган объявил о своей победе на выборах, однако представители оппозиции отказались признавать его выигрыш до подсчета 100% голосов избирателей. Главный конкурент турецкого лидера Мухаррем Индже тогда заявил о том, что результаты из крупнейших городов страны, где традиционно поддерживают оппозицию, еще не пришли, поэтому, по его словам, все еще возможен второй тур.

Президент Турции 18 апреля назначил досрочные президентские и парламентские выборы в стране на 24 июня. Изначально они были назначены на ноябрь 2019 года, после них должны вступить в силу положения о президентской системе, принятые на референдуме в апреле 2017-го. Граждане страны проголосовали за внесение изменений в 18 статей основного закона, предполагающие усиление президентской власти.

Напомним, что РФ, Турция и Иран активно взаимодействуют в решении сирийского конфликта. В настоящее время достраивается магистральный газопровод "Турецкий поток", по которому российский газ будет поступать в эту страну и далее – в страны юга и востока Европы.


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