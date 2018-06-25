FIFA: Российские футболисты не употребляют допинг

Международная федерация футбола (FIFA) развеяла подозрения американского антидопингового агентства о том, что успешная игра россиян на домашнем чемпионате мира связана с запрещенными препаратами.

«Не было обнаружено достаточного количество доказательств того, что кто-то из футболистов (российской сборной. – Прим. ред.) нарушал антидопинговые правила», – цитирует заявление ФИФА Reuters.

Футбольная федерация начала проверку российских футболистов после доклада Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о применении препаратов спортсменами из России. В ходе расследования, как говорится в докладе ФИФА, были проверены «все возможные места».

Напомним, что две победы на чемпионате мира вызвали сомнения в том, что россияне не принимают допинг. В частности, на этом настаивали американское антидопинговое агентство и британская пресса. Президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает такое мнение «обычной злобой». Тренер сборной России Станислав Черчесов отказался комментировать заявления о допинге.

Напомним, что свой следующий матч сборная России проведет 25 июня против команды Уругвая.