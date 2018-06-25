Финский шенген можно успеть сделать до середины июля

Финскую визу в Петербурге оформят за 11 дней, если подать документы в понедельник, 25 июня. При подаче заявления до 29 июня ждать придётся 13 дней.

О сроках оформления сообщают в Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге, уточняя, что сроки выдачи – предполагаемые.

Напомним, что в финской дипмиссии ранее отметили снижение числа заявок на визы.