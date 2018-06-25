Финский шенген можно успеть сделать до середины июля
Финскую визу в Петербурге оформят за 11 дней, если подать документы в понедельник, 25 июня. При подаче заявления до 29 июня ждать придётся 13 дней.
О сроках оформления сообщают в Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге, уточняя, что сроки выдачи – предполагаемые.
Напомним, что в финской дипмиссии ранее отметили снижение числа заявок на визы.
Справка:
В 2017-м Генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге выдало 590 тысяч виз, что превысило показатели предыдущего года на 64%.