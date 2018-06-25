Вынесен первый приговор за попытку скрыть подготовку взрыва в Казанском соборе

Пушкинский районный суд Петербурга вынес приговор Шамилю Омаргаджиеву. Его признали виновным в обсуждении с подозреваемым в подготовке теракта в Казанском соборе Евгением Ефимовым убийства «неверных».

Об итогах заседания 25 июня сообщает пресс-служба городских судов. Омаргаджиев признан виновным по двум статьям — хранение оружия и несообщение о преступлении. Напомним, 14 декабря 2017 года его задержали оперативники ФСБ, в квартире нашли автомат Калашникова. Если раньше Омаргаджиев высказывался о том, что оружие ему подкинули, то на суде он рассказал что автомат стал случайной находкой. Правда, осужденного подвела память — где был подобран АК ему вспомнить не удалось. Желание сдать находку тоже не увенчалось успехом. «Забыл», – объяснил судье Омаргаджиев.

Встречи с обвиняемым в организации взрыва в Казанском соборе Евгением Ефимовым Омаргаджиев запомнил. Осужденному и еще двум фигурантам, Фирузу Калавурову и Алисхану Эсмурзиеву, Ефимов демонстрировал ролики со сценами убийств, организованных запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» и говорил о своей причастности к террористам. Впервые разговор о теракте в Петербурге зашел 10 октября 2017 года на станции метро «Садовая» после молитвы в мечети. Между компанией, как установил суд, завязалось подобие спора. Калавуров и Эсмурзиев считали что нападать, а это Ефимов собирался делать с ножом, лучше на военных и полицию, идеально — самоподрыв в расположении ОМОН. «Омаргаджиев высказался, что в борьбе с неверными можно убивать и мирных жителей», – установил суд. Через месяц, 8 ноября, Ефимов поделился с товарищами новостями — «неустановленное лицо» (в материалах «Фонтанки» звучало имя куратора – Хаши Джаши) одобрило идею подрыва Казанского собора, 1 декабря детали теракта обсуждались вновь, в кафе «Шашлычная Халяль».

Омаргаджиев признал вину и раскаялся в содеянном. Он отправится в колонию на 2,5 года и заплатит штраф в 50 тысяч рублей.

Дела Эсмурзиева и Калавурова будут рассмотрены 27 июня.

Что касается самого Ефимова, ему предъявлены обвинения, расследование продолжается, мера пресечения ему продлена до 18 августа. 18-летний петербуржец якобы собирал взрывчатку в арендованном контейнере на Литовской улице. По версии следствия, помогал ему 23-летний Антон Кобец. Последний тоже якобы склонял Ефимова к подрыву военных, предложив в качестве цели Главштаб. За предотвращение теракта Владимир Путин благодарил американских коллег. Информация, как следовало из официального релиза Кремля, была передана в Россию по каналам ЦРУ.