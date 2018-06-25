На КАД смялись грузовики. Пробка больше 11 км, люди идут пешком

На севере КАД в Петербурге утром 25 июня ограничено движение из-за крупного ДТП.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 06:50 на 20-м километре внутреннего кольца столкнулись три попутных грузовика. На этом участке, между Выборгским шоссе и проспектом Энгельса, две полосы движения. К 9:30 удалось наладить проезд по левой полосе. Ликвидация последствий аварии продолжается.

В 9:56 сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал там затор длиной 11,3 километра – от Комендантского проспекта до проспекта Энгельса. По данным на 10:23, автомобилисты теряли в пробке 1 час 5 минут, что на 58 минут больше обычного.

«В 7:15 встряла, только в 8:30 поехала. Жесть, конечно», – рассказывает Лера в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Пассажиры уже выходят, пешком идут», – добавляет Катерина. «30 минут проезжал этот металл... Надеюсь, все живы», – пишет Антон.

Действительно, несмотря на мощные повреждения, по словам очевидцев, никто не погиб: удар в грузовик с зелёной кабиной пришёлся на пассажирскую сторону. Груз оказался частично на проезжей части.

«Зелёный в зад въехал самосвалу, и его развернуло, – считает Николай. – Посмотри на заднее левое крыло самосвала». «Тонар на обочине стоит, видимо, опять колесо лопнуло (это у половины так происходит). А «Газель» в стоячего воткнулась», – предполагает Камиль. «Газель Некст» въехала правой стороной в левое заднее колесо прицепа стоящего на обочине автопоезда», – подтверждает Сергей. «Водитель жив», – сообщает Алексей.

Точные обстоятельства ДТП выясняются.