Перешедшие на сторону Асада города отбивались от атак боевиков
Боевики из оппозиционных сил накануне совершили несколько атак на сирийские населенные пункты, перешедшие под контроль правительственных войск.
Запрещенная во многих странах, включая Россию, террористическая организация «Джабхат Фатх аш-Шам» атаковала города в южной зоне деэскалации, однако нападение было отражено правительственными войсками при поддержки российской армии.
«Правительственными войсками совместно с формированиями ССА (Свободная армия Сирии. – Прим. ред.) наступление террористов при поддержке российских ВКС отражено», – цитирует 25 июня Центр примирения враждующих сторон в Сирии телеканал RT.
В ходе операции были убиты 70 боевиков. Также они потеряли бронетехнику и несколько пикапов.