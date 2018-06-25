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25.06.2018 12:15

«Уральские авиалинии» - лауреат премии Loyalty Awards Russia – 2018

«Уральские авиалинии» - лауреат премии Loyalty Awards Russia – 2018
предоставлено пресс-службой "Уральских авиалиний"

Авиакомпания удостоилась награды за эффективное использование CRM* в программе лояльности.

В Москве состоялась церемония награждения ежегодной профессиональной премии в области лояльности и CRM* «Loyalty Awards Russia-2018». Авиакомпания «Уральские авиалинии» стала лауреатом премии в номинации «За эффективное использование CRM* в программе лояльности».

Интеграция CRM* в программу лояльности «Крылья» стала еще одним шагом к упрощению и усовершенствованию программы. Внедрение CRM* позволяет оперативнее получать информацию по структуре заказа пассажира и всего полета в режиме online посредством различных каналов связи (e-mail, sms, messengers).

Напомним, что программа лояльности «Крылья» «Уральских авиалиний» – уникальная возможность пассажиров использовать бонусы при покупке авиабилета на любое направление со скидкой. Следуя потребностям часто летающих пассажиров и потенциальных клиентов, авиакомпания «Уральские авиалинии» приравняла бонусы программы «Крылья» к рублям и разрешила оплачивать ими любой полет, независимо от тарифа. Таким образом, каждый билет стал премиальным.

*Система управления взаимоотношениями с клиентами.


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Новости компаний
предоставлено пресс-службой "Уральских авиалиний"
25.06.2018 12:15

«Уральские авиалинии» - лауреат премии Loyalty Awards Russia – 2018

Авиакомпания удостоилась награды за эффективное использование CRM* в программе лояльности
фото из архива пресс-службы "Уральских авиалиний"
22.06.2018 11:38

Аэропорт Санкт-Петербурга за 5 месяцев 2018 года увеличил пассажиропоток на 11%

Пассажиропоток аэропорта Пулково в январе-мае 2018 года составил 6 035 903 человека, что на 10,9% превышает результат за аналогичный период 2017 года.
фото из архива пресс-службы "Уральских авиалиний"
22.06.2018 11:02

Стало больше рейсов из Санкт-Петербурга в Тбилиси

Дополнительно введенный летом рейс по вторникам сохранится и в зимнем расписании
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По Неве вновь прошёл бриг с алыми парусами

Новости компаний
предоставлено пресс-службой "Уральских авиалиний"
25.06.2018 12:15
«Уральские авиалинии» - лауреат премии Loyalty Awards Russia – 2018
Авиакомпания удостоилась награды за эффективное использование CRM* в программе лояльности
фото из архива пресс-службы "Уральских авиалиний"
22.06.2018 11:38
Аэропорт Санкт-Петербурга за 5 месяцев 2018 года увеличил пассажиропоток на 11%
Пассажиропоток аэропорта Пулково в январе-мае 2018 года составил 6 035 903 человека, что на 10,9% превышает результат за аналогичный период 2017 года.
фото из архива пресс-службы "Уральских авиалиний"
22.06.2018 11:02
Стало больше рейсов из Санкт-Петербурга в Тбилиси
Дополнительно введенный летом рейс по вторникам сохранится и в зимнем расписании
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
21.06.2018 16:43
«Победа» ищет спонсоров для печати визиток ТОП-менеджеров
Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», запустила конкурс на поиск рекламодателя, который готов оплатить изготовление визитных карточек для сотрудников и ТОП-менеджеров компании.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.06.2018 11:05
«Победа» в суде взыскала с курильщиков расходы из-за вынужденных посадок
Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», выиграла три суда с нарушителями, которые закурили в самолете вопреки категорическому запрету и тем самым подвергли опасности жизнь и здоровье всех пассажиров рейсов DP189, DP188 и DP855.
фото с сайта https://www.rossiya-airlines.com
18.06.2018 11:19
Аэропорт «Платов» впервые обслужил широкофюзеляжный лайнер «России»
Международный аэропорт «Платов» впервые принял широкофюзеляжное воздушное судно Boeing 777-300ER (ER - Extended Range или повышенная дальность) – им стал самолет авиакомпании «Россия»
Скриншот с сайта https://www.facebook.com/aeroflotinternational/posts/834462936745455
15.06.2018 15:09
Аэрофлот подвел итоги фотоконкурса в честь Дня России
Аэрофлот подвел итоги фотоконкурса «Россия всегда со мной», который традиционно проводит 12 июня, в День России. Пассажиры, как и раньше, активно откликнулись на призыв прислать фотографии с флагом России, сделанные по случаю государственного праздника нашей страны
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
13.06.2018 11:50
«Уральские авиалинии» сообщают о снижении субсидированных тарифов в Калининград
С 1 сентября 2018 года снижен субсидированный тариф по маршруту Калининград – Санкт-Петербург и обратно. Стоимость авиабилетов со всеми сборами и багажом – от 2500 руб., детям до 12 лет - скидка 25% от тарифа.
Пресс-служба "Аэрофлот"
09.06.2018 15:38
Аэрофлот объявит всемирный фотоконкурс в честь Дня России
В День России, 12 июня, Аэрофлот проведет традиционный фотоконкурс «Россия всегда со мной». Победителей ждут призы – точные копии самолетов Аэрофлота.
предоставлено компанией «Аэрофлот»
09.06.2018 15:27
«Спортолет» впервые прибыл в Ростов-на-Дону из Санкт-Петербурга
Airbus A319 авиакомпании «Россия», получивший народное название «Спортолёт» благодаря новой ливрее, посвященной теме спортивных достижений российских атлетов приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону название и герб которого нанесены на его фюзеляже
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