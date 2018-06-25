«Уральские авиалинии» - лауреат премии Loyalty Awards Russia – 2018

Авиакомпания удостоилась награды за эффективное использование CRM* в программе лояльности.

В Москве состоялась церемония награждения ежегодной профессиональной премии в области лояльности и CRM* «Loyalty Awards Russia-2018». Авиакомпания «Уральские авиалинии» стала лауреатом премии в номинации «За эффективное использование CRM* в программе лояльности».

Интеграция CRM* в программу лояльности «Крылья» стала еще одним шагом к упрощению и усовершенствованию программы. Внедрение CRM* позволяет оперативнее получать информацию по структуре заказа пассажира и всего полета в режиме online посредством различных каналов связи (e-mail, sms, messengers).

Напомним, что программа лояльности «Крылья» «Уральских авиалиний» – уникальная возможность пассажиров использовать бонусы при покупке авиабилета на любое направление со скидкой. Следуя потребностям часто летающих пассажиров и потенциальных клиентов, авиакомпания «Уральские авиалинии» приравняла бонусы программы «Крылья» к рублям и разрешила оплачивать ими любой полет, независимо от тарифа. Таким образом, каждый билет стал премиальным.

*Система управления взаимоотношениями с клиентами.