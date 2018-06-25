В Китае застрелили водителя погрузчика, который давил пешеходов

Китайской полиции пришлось застрелить мужчину, который на автомобиле наехал на пешеходов в восточной провинции Шаньдун.

Уроженец Суйхуа за рулем автопогрузчика совершил наезд на пешеходов в городе Яньтай 25 июня рано утром по китайскому времени. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Правоохранительные органы пытались остановить 45-летнего китайца, но он продолжал движение, травмировав минимум десять человек и убив одного прохожего. После этого полицейские приняли решение застрелить водителя.

Мотивы злоумышленника сейчас устанавливаются.

Напомним, что это не первый случай наезда на пешеходов в Китае. Так, в начале года автобус врезался в толпу людей в Шанхае. Тогда травмированы были 18 человек.