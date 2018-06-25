Арестованную за шпионаж Цуркан подозревают в выдаче схем электроснабжения Крыма и Донбасса

Оперативники службы экономической безопасности Федеральной службы безопасности заподозрили топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан в выдаче Румынии схем электроснабжения Крыма и Донбасса. Информация об этом пришла от Службы внешней разведки, пишет 25 июня РБК со ссылкой на собственные источники среди силовиков и чиновников.

Собеседники издания уточняют, что, по версии ФСБ, Цуркан якобы делилась с румынской разведкой информацией политического толка — кто работает с Россией на территории Украины в части организации схем электроснабжения, кто от такого сотрудничества отказывается, как все организовано и какие существуют проблемы. Цуркан, как считает следствие, занималась организацией поставок электроэнергии в Крым от лица «дочки» «Интер РАО» – ООО «ЦОР». Она же с 2015 года курировала электроснабжение Луганской народной республики. В деле, кроме Цуркан, есть несколько фамилий федеральных чиновников, в частности обыски прошли и в кабинете замминистра энергетики России Вячеслава Кравченко. Топ-менеджер дала показания еще на трех чиновников. Все они имеют статус свидетелей.

Напомним, Цуркан задержали 14 июня, на следующий день Лефортовский суд Москвы арестовал ее по подозрению в шпионаже. Позже стало известно, что у члена правления «Интер РАО» кроме российского есть и румынский паспорт. Румыния уже запросила у российского посольства в Бухаресте объяснения по поводу задержания их гражданина.