WSJ: НАТО опоздает на войну с Россией из-за дорог и бюрократии

Учения Североатлантического альянса показали, что НАТО не успеет перебросить силы на войну с российской армий из-за недостаточного качества дорог и необходимости заполнять различные формы.

Военные из России быстро смогут занять прибалтийские страны в случае конфликта с Западом, тогда как армия НАТО просто не успеет подоспеть вовремя из-за неразвитой логистики и бюрократии. Об этом 25 июня сообщает The Wall Street Journal.

Контингент НАТО за востоке Европы остается небольшим и в случае полномасштабного конфликта альянсу необходимо будет перебросить военных за сотни километров. Однако сделать это не так просто. Как пишет издание, во-первых, перебросу помешают правила Европейского союза. Например, Германия разрешает перемещение армии только по будням и ночью, а также требует заполнить 17 различных форм.

Во-вторых, переброска натовских военных по дорогам Польши и Литвы будет не самой простой задачей. Солдат можно перевезти по железной дороге, но и это сделать быстро не получится, так как на границе потребуется ждать пока составы перейдут с одной колеи на другую.

«Мы должны быть способны двигаться так же быстро или даже быстрее, чем Россия, чтобы оставаться эффективным сдерживающим фактором», – предостерег Бен Ходжес, экс-генерал армии НАТО в Европе.