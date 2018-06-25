Яровая попросила президента Литвы «подключить мозг»

Заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая попросила президента Литвы Далю Грибаускайте не отравлять свой народ «черной ложью» и русофобией. Обращение Яровой опубликовано на ее официальном сайте 25 июня. Так депутат прокомментировала мнение литовского президента о том, что Россия может вторгнуться на территорию Литвы.

«Следуя аллегориям, выбранным госпожой Грибаускайте, ей, как президенту, не нужно отравлять душу и сердце литовского народа черной ложью и русофобией, а самой неплохо было бы подключить совесть и мозг к разумному политическому мышлению и поведению», — сказала вице-спикер.

По словам Яровой, литовский президент ведет «фальшивую игру, которая не имеет ничего общего с безопасностью, международным правом и правилами честной политики».

Даля Грибаускайте 19 июня в интервью немецкому изданию Spiegel заявила об опасности вероятного вторжения России в Литву. Президент отметила, что Вильнюс сейчас не в состоянии защититься от такой агрессии.