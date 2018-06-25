У баяниста в Петербурге увели внедорожник

Баянист лишился своего внедорожника в Кировском районе Петербурга вечером 24 июня. Блокиратор на коробке передач воров не остановил.

Как стало известно «Фонтанке», машины заслуженный артист России хватился поздним вечером воскресенья, выйдя из парадной своего дома на Дачном проспекте. Nissan X-Trail музыкант приобрел в 2016 году, заботясь о защите от угонщиков поставил на коробку передач механический блокиратор. Устройство оказалось бесполезным — около 11 часов вечера иномарку видели на Красносельском шоссе на границе с Ленобластью.

Проводится проверка. Средняя рыночная стоимость подобного автомобиля составляет около 1,5 миллиона рублей.