Казахстан запретил импорт продукции 36 российских птицефабрик

Министерство сельского хозяйства Казахстана запретило ввоз в страну продукции 36 российских птицефабрик из-за зарегистрированного в России птичьего гриппа. Об этом 25 июня сообщила пресс-служба ведомства.

Как сообщается на сайте министерства, международное эпизоотическое бюро зарегистрировало высокопатогенный птичий грипп на территории Курской, Пензенской и Самарской областей России.

«В этой связи в рамках реализации государственной политики в области безопасности пищевой продукции, подлежащей ветеринарно-санитарному контролю и надзору, министерством сельского хозяйства Республики Казахстан с 21 июня 2018 года запрещен ввоз живой птицы и инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции на территорию Республики Казахстан (из указанных регионов РФ. – Прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Кроме того, из названных регионов запрещены к ввозу на территорию Казахстана корма и кормовые добавки для птиц, не прошедшие тепловую обработку, охотничьи трофеи, не прошедшие таксидермическую обработку, а также бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц.