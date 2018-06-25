США ограничат экспорт технологий в Китай

Белый дом намерен сделать новый шаг в разворачивающейся торговой войне с Китаем, По данным источников The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп намерен резко ограничить китайские инвестиции в технологическую отрасль США. Министр торговли Уилбур Росс подтвердил, что американская администрация изучает возможность ужесточения контроля экспорта технологий.

Как пишет РБК, таким образом Вашингтон намерен заблокировать экспорт значимых технологий из Китая в США. Это должно помешать реализации Пекином программы Made in China 2025 («Сделано в Китае 2025»), которая планирует достижение мирового лидерства КНР в десяти ключевых технологиях, в том числе в сфере ИТ, аэрокосмической отрасли, производстве электромобилей и биотехнологий.

В соответствии с планами администрации, американский Минфин разрабатывает поправки в законодательство. Они призваны запретить компаниям, в которых доля китайских собственников превышает 25%, покупку предприятий и стартапов, занимающихся «промышленно важными технологиями». Как уточнили источники газеты, знакомые с разработкой новых правил, в финальной версии документа ограничения по доле китайских акционеров в капитале компаний могут быть дополнительно ужесточены.

Еще один пакет ограничений разрабатывает Совет национальной безопасности США и министерство торговли Соединенных Штатов. Их задачей является разработка механизмов контроля за передачей технологий Китаю.

В рамках программы Made in China 2025 китайские власти вынуждают работающие в стране компании передавать промышленные разработки и патенты китайским партнерам. Субсидии на эту программу со стороны правительства КНР стали одним из пунктов торговой войны Вашингтона и Пекина, разворачивающейся с начала этого года. Кроме того, противоречия между Китаем и США обострились из-за сложившегося торгового дисбаланса между странами, из-за которого в торговле Соединенных Штатов с КНР возник дефицит в $500 млрд.