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25.06.2018 08:18

Избирком Турции объявил о победе Эрдогана на выборах президента

Глава Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Турции Сади Гювен 25 июня заявил о том, что действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган набрал абсолютное большинство голосов на досрочных президентских выборах.

По словам Гювена, к настоящему моменту обработано 97,7% бюллетеней. Глава ЦИК отметил, что еще необработанные бюллетени уже никак не смогут повлиять на итоги выборов. Таким образом, он по сути признал победу Эрдогана на выборах, пишет РБК со ссылкой на Anadolu.

Также Сади Гювен заявил, что в ходе досрочных парламентских выборов пять политических партий преодолели 10-процентный барьер и будут представлены в высшем законодательном органе страны. Он уточнил, что речь идет о Партии справедливости и развития, Партии националистического движения, Народно-республиканской партии, Партии демократии народов и «Хорошей партии».

Вечером 24 июня после подсчета 96% бюллетеней Реджеп Тайип Эрдоган объявил о своей победе на выборах, однако представители оппозиции отказались признавать его выигрыш до подсчета 100% голосов избирателей. Главный конкурент турецкого лидера Мухаррем Индже тогда заявил о том, что результаты из крупнейших городов страны, где традиционно поддерживают оппозицию, еще не пришли, поэтому, по его словам, все еще возможен второй тур.

 


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