В сборной Египта ответили на слухи об уходе Салаха из-за Кадырова

Руководитель информационного отдела сборной Египта Усама Исмаил прокомментировал сообщения СМИ о том, что нападающий Мохамед Салах хочет покинуть национальную команду из-за главы республики Рамзана Кадырова.

«Ничего подобного. Салах находится на тренировочной базе и тренируется вместе со своими коллегами. Он присутствовал на всех матчах. Он ничего такого не сообщал руководству делегации. Не было никакого разговора на эту тему. Я не знаю, откуда у CNN эта информация. Не стоит брать информацию о нём, кроме той, что есть в его Twitter», — сообщил 25 июня Исмаил RT.

Отвечая на вопрос, означает ли его ответ, что Салах останется в сборной, Исмаил заявил: «Я вам скажу, что он даже сейчас с нами. Мы вместе ужинаем».

Накануне CNN со ссылкой на источник, близкий к ливерпульскому форварду сообщило, что нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, ключевой игрок сборной Египта, рассматривает возможность выхода из национальной команды. По данным источника, нападающий огорчён политической окраской его пребывания в Чечне. На этой неделе на сборах команды в Грозном Рамзан Кадыров устроил праздничный ужин в честь египетских футболистов и сделал Салаха почетным гражданином Чеченской Республики, что получило широкую огласку в СМИ. К такому спортсмен был не готов.

Кто такой Салах, читайте в материале «Фонтанки».