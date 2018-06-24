Уходивший от погони выпивший водитель свалился в залив на Канонерском острове

В Петербурге «Рено» проехал Т-образный перекрёсток прямо, пытаясь сбежать от полиции. Из воды его вместе с машиной доставали инспекторы дорожной полиции.

Как сообщили «Фонтанке» в экстренных службах города, дыру в ограждении водитель «Рено» сделал днём 24 июня неподалёку от 30 дома на Канонерском острове. Водитель не отреагировал на требование сотрудников ГИБДД остановиться и около 500 метров пытался оторваться от экипажа. Подвёл 29-летнего выходца из Казахстана перекрёсток – он не смог определиться с правым или левым поворотом и уехал прямо в залив.

Машину из воды доставали с помощью крана, водитель не пострадал, но изрядно промок. Ему вменяют нарушение двух статей КоАП - отказ остановиться и пройти медосвидетельствование.