Моуриньо ждёт интересной игры от России и Уругвая в матче ЧМ-2018

Тренер английского "Манчестер Юнайтед", португалец Жозе Моуриньо ждёт, что матч завершающего тура группового этапа между Россией и Уругваем будет интересным. Об этом он рассказал в интервью RT.

"Этот матч может быть как очень ответственным, так и заурядным", – считает наставник "Манчестера", ведь обе команды обеспечили себе место в плей-офф. По словам Моуриньо, "уругвайцы могут играть технично, активно, красиво и эмоционально", а хозяевам на руку сыграет большая поддержка болельщиков. "Матч может получиться очень интересным", – сказал Моуриньо.

Игра между Россией и Уругваем состоится в Самаре 25 июня в 17:00.