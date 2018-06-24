Бабченко пожаловался на жизнь после «смерти»

Журналист Аркадий Бабченко на своей странице в "Фейсбуке" 24 июня рассказал, что его жизнь после инсценировки смерти превратилась в сплошную «операцию СБУ», и попросил денег.

«Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться с кем хочу, я не могу поехать куда хочу, я не могу делать, что захочу, – описывает Бабченко свою повседневность после «воскрешения». – Я не могу не то, что пойти в кафе посидеть с друзьями – я не могу даже выйти в магазин. Еду мне привозят. Каждый выход в город – это спецоперация. Каждая встреча – где-то в закрытом помещении, оговоренном заранее, лучше в охраняемом месте. План пребывания в этом месте разрабатывается заранее. Встречи возможны только с небольшим количеством людей».

Также журналист подчеркнул, что его семью спешно вывезли на Украину с минимальным набором вещей. Все, чем Бабченко и его родные пользуются, теперь казенное и имеет инвентаризационный номер. «На мне штаны, в которых я был в морге. Сходить в магазин купить новые я не могу. А доставка тоже невозможна, – пишет журналист. – Вчера обзавелись разделочной доской. И тазиком для стирки. Праздник в семье».

Такие суровые ограничения Бабченко объясняет тем, что с поимкой руководителя группы, которая по версии СБУ готовила покушение на него и еще несколько десятков человек, история не закончилась. «Герман на суде говорит, что он организатор только одной из групп. А есть еще и другие. Только в Киеве, по его словам, около десятка. И это надолго. И это — серьезно», – написал Бабченко. И в конце перечислил все имеющиеся у него счета и карты для добровольных пожертвований.

Напомним, что 29 мая интернет облетела новость об убийстве в Киеве журналиста Аркадия Бабченко. Фотографии «трупа» были опубликованы в сети. Однако на следующий день Аркадий Бабченко, живой и здоровый, появился на пресс-конференции и сообщил, что инсценировка его убийства была «операцией СБУ» с целью поимки диверсионной группы, которая планировала целую серию политических убийств. Убийство Бабченко вызвало большой общественный резонанс, еще больший — его воскрешение. По подозрению в организации убийства Бабченко был задержан гражданин Украины Борис Герман, который заявил, что работает на СБУ. Позже был задержан еще один фигурант дела Бабченко.