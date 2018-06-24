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24.06.2018 18:59

Сеть заправок «ВТК» на границе с Финляндией уйдёт с молотка

«Выборгская топливная компания» объявила о продаже сети автозаправок около российско-финской границы, об этом 24 июня сообщает сайт «ВТК».

Суммарная стартовая цена 11 лотов составляет 1,2 млрд рублей. Станции, с которыми компания готовится расстаться, расположены в Выборге, Каменногорске, Приморске и вблизи пропускных пунктов «Торфяновка», «Светогорск» и «Брусничное». Согласно перечню продаваемого имущества, покупателей ищут для десяти заправочных станций, земельных участков под ними, топливного оборудования и здания мотеля «Огоньки» на трассе «Скандинавия» в Первомайском. Аукцион назначен на 17 июля.

«Выборгская топливная компания» существует в 2001 года. В 2014 году она сменила форму организации с ЗАО на общество с ограниченной ответственностью. 

По данным системы СПАРК, основными долями в компании ВТК владеют выборгские предприниматели Александр Петров, Наталья Беликова и Юрий Паймулин. Также среди собственников – Эльвира Патраева и Сергей Паршин. В 2016 году чистая прибыль компании составила 488 млн рублей, выручка – около 494 млрд.


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