Салах задумался об уходе из сборной Египта после встречи с Кадыровым

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах, ключевой игрок сборной Египта, рассматривает возможность выхода из национальной команды, сообщает 24 июня CNN со ссылкой на источник, близкий к ливерпульскому форварду.

По данным источника, нападающий огорчён политической окраской его пребывания в Чечне. На этой неделе на сборах команды в Грозном Рамзан Кадыров устроил праздничный ужин в честь египетских футболистов и сделал Салаха почетным гражданином Чеченской Республики, что получило широкую огласку в СМИ. К такому спортсмен был не готов.

Источник добавил, что звезда «Ливерпуля» не хочет, чтобы его вовлекали в темы, выходящие за пределы футбола, и использовали в интересах чьего-либо политического образа.

Кто такой Салах, читайте в материале «Фонтанки».