Туристам запретили делать селфи на некоторых пляжах Гоа

В индийском штате Гоа, популярном, в том числе, и среди российских туристов, теперь есть пляжи, где запрещено делать селфи, передаёт "Газета.Ru".

Частное спасательное агентство Drishti Marine по просьбе местных властей определило 24 зоны вдоль побережья, где селфи запрещены. Решение было продиктовано соображениями безопасности: до этого несколько туристов утонули в процессе фотографирования.

На пляжах, которые признали опасными для любителей "себяшек", появятся таблички с надписью "селфи запрещены". Их дополнят визуализированные инструкции и номер спасателей. Отдыхающим также напомнят, что на индийском курорте делать запрещено.