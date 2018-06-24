Генсек Совета Европы попросит Путина помиловать Сенцова
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд намерен обратиться к российскому президенту Владимиру Путину, чтобы попросить его помиловать осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом 24 июня рассказал заместитель Ягланда Даниэль Хольтген, пишет «Газета.Ru».
«В понедельник (25.06) Ягланд подаст прошение о помиловании Сенцова», — заявил Хольтген.
Заместитель генсека организации указал, что Ягланд имеет на это право в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.
Ранее сам Сенцов отказался просить помилования у Путина, о чём рассказал адвокат заключённого.
Справка:
Украинский режиссер Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных в России, не требуя при этом собственного освобождения. В поддержку Олега Сенцова выступили российские актеры и режиссеры, с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину обратились более 100 ученых и деятелей культуры. Обращение с призывом освободить Сенцова опубликовал Американский ПЕН-клуб, под ним подписались, в числе прочих, писатели Салман Рушди, Джонатан Франзен, Иэн Макьюэн, Джон Кутзее, Маргарет Этвуд и Герта Мюллер. Путин 7 июня, отвечая на вопросы во время прямой линии, заявил, что власти РФ «пока не думали» о возможности обмена Сенцова. Спустя несколько дней после этого пресс-служба Кремля объявила, что состоялся телефонный разговор Путина с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого, в частности, обсуждался обмен заключенными. Шла ли речь о Сенцове, Москва и Киев не уточнили.