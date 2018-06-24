Генсек Совета Европы попросит Путина помиловать Сенцова

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд намерен обратиться к российскому президенту Владимиру Путину, чтобы попросить его помиловать осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом 24 июня рассказал заместитель Ягланда Даниэль Хольтген, пишет «Газета.Ru».

«В понедельник (25.06) Ягланд подаст прошение о помиловании Сенцова», — заявил Хольтген.

Заместитель генсека организации указал, что Ягланд имеет на это право в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.

Ранее сам Сенцов отказался просить помилования у Путина, о чём рассказал адвокат заключённого.