Еще
19:25 24.06.2018
Пришлите свою новость!
18:59
Сеть заправок «ВТК» на границе с Финляндией уйдёт с молотка
18:45
Салах задумался об уходе из сборной Египта после встречи с Кадыровым
18:03
Туристам запретили делать селфи на некоторых пляжах Гоа
17:37
Генсек Совета Европы попросит Путина помиловать Сенцова
16:59
Сборная Англии разгромила Панаму и вышла в плей-офф ЧМ-2018
16:46
Асад исключил помощь Запада в восстановлении Сирии
16:36
«Алые паруса» посетили 1,2 млн человек
16:05
Гангстер бразильской «Богини» отправится в изолятор на Лебедева
15:57
Депутат Щербакова: Мне нужно извиниться перед главой района
15:33
Женщинам в Саудовской Аравии разрешили водить автомобиль
15:01
Турецкая полиция открыла огонь по машине с мешками бюллетеней
14:43
Федор Смолов: Смирился, что футболисты сборной России - худшие люди страны
14:24
В Петербурге потеплеет
14:13
Черчесов не стал отвечать на вопрос о допинге в сборной России
13:50
Шнуров и Слепаков спели про переменчивое отношение к российским футболистам
13:34
Футболисты Аргентины сами определят стартовый состав на решающий матч с Нигерией
13:10
Глава МИД Италии предупредил об угрозе раскола ЕС
12:44
Шторм прошёлся по Барнаулу - введён режим ЧС
12:38
После выпускников из центра Петербурга вывезли 600 кубометров мусора
12:27
Египтянам налили коктейли по 15 тысяч, американец искал свой iPhone на «Юноне»
12:07
ЧМ-2018: Сборная Германии извинилась за бурные эмоции после победы над Швецией
11:42
Трамп назвал Ким Чен Ына «великим переговорщиком»
11:29
В Неве под залпы салюта утонул петербуржец
11:17
Толпа на "Алых парусах" проломила крышу фуры
10:42
В Турции проходят президентские и парламентские выборы
10:13
"Боинг" с российскими туристами из-за отказа двигателя экстренно сел в Казахстане
02:09
Петербуржцам расскажут, когда копить на первую космическую турпоездку
02:08
Очевидцы: Во время салюта на «Алых парусах» в воду упал человек
01:42
По Неве вновь прошёл бриг с алыми парусами
00:11
Более 100 тысяч противников Brexit вышли на демонстрацию в Лондоне
00:07
«Игра престолов» закончилась свадьбой для Джона Сноу
23/06
«Мы на фронте»: Лукашенко припугнул колхозников вхождением Белоруссии в другое государство
23/06
«Зиговавшие» в России британские болельщики «забанены» на родине
23/06
Германия обыграла Швецию на ЧМ-2018
23/06
Желающие посмотреть на «Алые паруса» нашли лазейку к Дворцовой набережной
23/06
«Адмиралтейская» закрыта до 23 часов
23/06
Вчерашние школьники и футбольные фанаты собрались на праздник «Алые паруса»
23/06
Пьяных бразильцев отпустили из полиции Петербурга после символических взносов
23/06
Испанских футболистов наградят за спасение птицы с поля на ЧМ
23/06
Мексика обыграла Южную Корею в матче ЧМ-2018
23/06
Алексей Кудрин за «Шанинку» призвал присмотреться к работе Рособрнадзора
23/06
Форвард СКА Илья Ковальчук возвращается в НХЛ
23/06
Канадского премьера оштрафовали за очки
23/06
Центр Петербурга сделали пешеходным для 80 тысяч выпускников
23/06
Украинская писательница предложила переименовать Россию
23/06
В Африке взрывают: в Эфиопии — 150 пострадавших, в Зимбабве — покушение на президента
23/06
Госсек США рассказал, когда может состояться встреча Путина и Трампа
23/06
Бельгия разгромила Тунис на ЧМ
23/06
МИД РФ возмутился проектом резолюции ООН о выводе войск из Приднестровья
23/06
Победа России - ОПЕК согласовала увеличение добычи нефти
23/06
В Москве болельщиков отправляют смотреть матч Россия - Уругвай в бары вместо фан-феста
23/06
Самолёт с перуанскими болельщиками задымился по пути в Тюмень
23/06
Боевики атаковали сирийские войска в южной зоне деэскалации
23/06
Жильцы дома на Ремесленной хотят продаться Трампу
23/06
«Роскосмос» «скинул» на Роналду мяч с МКС
23/06
Двух марокканских болельщиков поймали у границы с Эстонией
23/06
Петербуржец заплатил 50 тысяч за межконтинентальный секс
23/06
Глобальный сбой в системе регистрации на авиарейсы вызвал задержки в Пулково
23/06
Лайнер Air Japan экстренно сел в Хельсинки после манёвра над Россией
23/06
«Порше» не уберег бизнесмена при встрече с лосем
23/06
Пьяный аргентинец после проигрыша своей сборной устроил дебош в петербургском отеле
23/06
На Рубинштейна обокрали машину полиции
23/06
Находящегося в международном розыске бразильца задержали на стадионе в Петербурге
23/06
В транзитных зонах российских аэропортов разрешили открывать отели
23/06
На Тверской труба выбирает себе прохожих
23/06
Петербургский туроператор "Метрёшка-тур" объявил о прекращении деятельности
23/06
Бразильцы устроили поножовщину в Петербурге
23/06
Агентство Bloomberg удалило карту с "ничейным" Крымом
23/06
Аргентина попросила выслать из России своих болельщиков за драку
Предыдущие новости
Архив материалов
Чемпионат мира по футболу 2018
Версия для печати
24.06.2018 16:59

Сборная Англии разгромила Панаму и вышла в плей-офф ЧМ-2018

Полный разгром устроила сборная Англии Панаме в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 24 июня в Нижнем Новгороде. Англичане забили в ворота соперника 6 голов. Панамцы ответили лишь одним. 

Авторами забитых мячей у Англии стали Джон Стоунз (8 и 40 минуты встречи), Харри Кейн (22, 45, 62) и Джесси Лингард (36). У панамцев отличился Фелипе Балой на 78 минуте. 

Таким образом сборная Англии обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. 28 июня британцы сыграют матч с Бельгией, в котором будет определено, какая из этих команд займёт первое место в группе G. 

Напомним, ранее также досрочно вышла из группы Россия.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «ЦДС»
22.06.2018 16:14

ЦДС «Елизаровский» и ЦДС «Полюстрово» аккредитованы еще одним банком

Банк ВТБ (ПАО) аккредитовал два новых объекта ЦДС «Полюстрово» и ЦДС «Елизавровский» и предоставляет ипотечную ставку от 8,9% на все объекты ЦДС
СК «Полис Групп»
22.06.2018 15:46

Старт продаж. Новый апарт-комплекс М97 в Московском районе

Компания «Полис Групп» открывает продажи в новом апарт-комплексе М97.
фото из архива пресс-службы "Уральских авиалиний"
22.06.2018 11:38

Аэропорт Санкт-Петербурга за 5 месяцев 2018 года увеличил пассажиропоток на 11%

Пассажиропоток аэропорта Пулково в январе-мае 2018 года составил 6 035 903 человека, что на 10,9% превышает результат за аналогичный период 2017 года.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Салах задумался об уходе из сборной Египта после встречи с Кадыровым
Сборная Англии разгромила Панаму и вышла в плей-офф ЧМ-2018
Федор Смолов: Смирился, что футболисты сборной России - худшие люди страны
Черчесов не стал отвечать на вопрос о допинге в сборной России
Шнуров и Слепаков спели про переменчивое отношение к российским футболистам
Футболисты Аргентины сами определят стартовый состав на решающий матч с Нигерией
ЧМ-2018: Сборная Германии извинилась за бурные эмоции после победы над Швецией
«Зиговавшие» в России британские болельщики «забанены» на родине
Германия обыграла Швецию на ЧМ-2018
Испанских футболистов наградят за спасение птицы с поля на ЧМ
Как Неймар окропил Петербург слезами
Как чемпионат мира защитили от петербургских фанатов
Это по-нашему. По-бразильски
Владимир Стогниенко: После третьего мяча сборной России я «поплыл»
Иностранец на вечер. Кого и зачем в «Тиндере» ищут гости мундиаля?
Фан-зона Конюшенной - в лужах, на поле "Санкт-Петербург Арены" - солнце
"Пиписька" в детском саду: за что отстранили от эфира комментатора Уткина
Сколько стоит попасть сегодня на футбол
Почему все боятся Салаха?
Чемпионат мира: провал фаворитов, ожидание «фараонов»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

По Неве вновь прошёл бриг с алыми парусами

Группа в соцсети "Вконтакте" "Ремесленная ул. д 5 Санкт -Петербург"

Жильцы дома на Ремесленной хотят продаться Трампу

Болеют на зависть

Новости компаний
ГК «ЦДС»
22.06.2018 16:14
ЦДС «Елизаровский» и ЦДС «Полюстрово» аккредитованы еще одним банком
Банк ВТБ (ПАО) аккредитовал два новых объекта ЦДС «Полюстрово» и ЦДС «Елизавровский» и предоставляет ипотечную ставку от 8,9% на все объекты ЦДС
СК «Полис Групп»
22.06.2018 15:46
Старт продаж. Новый апарт-комплекс М97 в Московском районе
Компания «Полис Групп» открывает продажи в новом апарт-комплексе М97.
фото из архива пресс-службы "Уральских авиалиний"
22.06.2018 11:38
Аэропорт Санкт-Петербурга за 5 месяцев 2018 года увеличил пассажиропоток на 11%
Пассажиропоток аэропорта Пулково в январе-мае 2018 года составил 6 035 903 человека, что на 10,9% превышает результат за аналогичный период 2017 года.
фото предоставлено Группа Компаний «РосСтройИнвест»
22.06.2018 11:10
Театр и музыка в "Золотых куполах"
Многие знают, что группа компаний "РосСтройИнвест" реализует социальные и культурно-образовательные проекты в своих крупных жилых проектах. Жилой комплекс "Золотые купола" в Сертолово не стал исключением.
фото из архива пресс-службы "Уральских авиалиний"
22.06.2018 11:02
Стало больше рейсов из Санкт-Петербурга в Тбилиси
Дополнительно введенный летом рейс по вторникам сохранится и в зимнем расписании
Автор коллажа - Захарова Виктория
21.06.2018 17:56
3 отличных идеи для летнего отдыха детей и подростков от Студии Ералаш
Ура! Лето уже наступило, а с ним и долгожданные каникулы. Студия Ералаш приготовила несколько проектов, которые позволят ребятам уйти в летний киноотрыв
Магазин "Кей"
21.06.2018 17:54
Универсальный электрогриль: оригинальные идеи блюд от КЕЙ
Если у вас нет загородного домика и вам хочется мяса барбекю, уличный мангал вам с успехом заменит современный электрический гриль. Это универсальное кухонное оборудование еще и самостоятельно определит готовность блюда и степень прожарки. Подробнее в обзоре от КЕЙ
ГК «Эталон»
21.06.2018 16:59
«Эталон ЛенСпецСМУ» выплатил восьмой купон по облигационному займу
21 июня 2018 г. по облигационному займу АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») серии 001Р-01 (идентификационный номер выпуска 4B02-01-17644-J-001P) были полностью и своевременно исполнены обязательства по выплате 8-го купона.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
21.06.2018 16:43
«Победа» ищет спонсоров для печати визиток ТОП-менеджеров
Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», запустила конкурс на поиск рекламодателя, который готов оплатить изготовление визитных карточек для сотрудников и ТОП-менеджеров компании.
Юмакс
21.06.2018 15:51
Конференция «Как выбрать профессию старшекласснику и провести лето с пользой»
24 июня в Санкт-Петербурге пройдет профориентационный форум, на котором эксперты по поступлению помогут старшеклассникам ответить себе на главный вопрос – кем быть?
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.