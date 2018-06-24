Сборная Англии разгромила Панаму и вышла в плей-офф ЧМ-2018

Полный разгром устроила сборная Англии Панаме в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 24 июня в Нижнем Новгороде. Англичане забили в ворота соперника 6 голов. Панамцы ответили лишь одним.

Авторами забитых мячей у Англии стали Джон Стоунз (8 и 40 минуты встречи), Харри Кейн (22, 45, 62) и Джесси Лингард (36). У панамцев отличился Фелипе Балой на 78 минуте.

Таким образом сборная Англии обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. 28 июня британцы сыграют матч с Бельгией, в котором будет определено, какая из этих команд займёт первое место в группе G.

Напомним, ранее также досрочно вышла из группы Россия.