Асад исключил помощь Запада в восстановлении Сирии

Президент Сирии Башар Асад заявил, что его страна не нуждается в помощи Запада. Об этом лидер республики рассказал в интервью НТВ.

«Даже несмотря на то что сейчас идет война, у нас достаточно сил, чтобы восстановить страну, мы в этом уверены», — убеждён Асад. Он также не считает проблемой нехватку денег. Если Сирии всё же понадобится стороннее финансирование, она, по словам президента займет их у своих «друзей — сирийцев, живущих за рубежом», или «у своей казны».

«...они [Запад] не будут частью восстановления Сирии, мы просто не позволим им это сделать, придут они с деньгами, или нет. <...> Запад не нужен», – заявил Асад.

Ранее он оценил ущерб от войны в Сирии в 400 млрд долларов, а срок восстановления инфраструктуры – от 10 до 15 лет.

В интервью лидер арабской республики также назвал две опции в отношениях с Россией: «долгосрочную» и борьбу с терроризмом. По мнению Асада, присутствие российских войск в Сирии нужно для «восстановления баланса мировых сил».