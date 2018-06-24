Гангстер бразильской «Богини» отправится в изолятор на Лебедева

Петроградский районный суд Петербурга на два месяца арестовал обвиняемого в разбойных нападениях на почтовые отделения в Бразилии. Задержанный на стадионе на Крестовском острове претензий к петербургской полиции не имеет.

Как сообщает пресс-служба городских судов, ждать экстрадиции в Бразилию Родриго Вицентини Динарди будет в СИЗО № 4 на улице академика Лебедева. На заседании в суде 24 июня бразилец настаивал на своей невиновности и просил его отпустить. Отдельно Динарди отметил, что в полиции с ним обходятся хорошо.

Напомним, находящегося в розыске гостя мундиаля оперативники высматривали среди фанатов сборной Бразилии по футболу на матче в Петербурге 22 июня. В Россию он прилетел из Лондона по поддельному паспорту, поменяв местами имя и фамилию. В личности Динарди полицейские двух стран убеждались, пересылая друг другу через океан фотографии. На родине он был участником банды, руководила которой Жаклин да Луз. Спецоперация по её поимке в августе 2017-го получила название «Богиня».