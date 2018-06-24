Депутат Щербакова: Мне нужно извиниться перед главой района
Депутат петербургского ЗакСа Мария Щербакова, ещё недавно клеймившая главу Центрального района Андрея Хлуткова за нарушение закона, решила извиниться. Как объяснила «Фонтанке» парламентарий, она обнаружила новые нюансы законодательства, оправдывающие поведение чиновника, и теперь настроена переписать закон.
В среду, 20 июня, депутат Мария Щербакова, бывшая глава администрации Центрального района Петербурга, обратилась с парламентской трибуны к губернатору Георгию Полтавченко. Она попросила его привлечь к ответственности своего преемника, который отказался обеспечивать ее приёмную канцелярией и водой. Как утверждала депутат, от чиновников ей удалось добиться только поставки компьютерной техники, стола и 12 стульев. Отказывая в обеспечении (читай – препятствуя) ее депутатской деятельности, глава района нарушил закон, утверждала Щербакова.
Спустя несколько дней представительница «Единой России» изменила своё видение ситуации. Как сообщила Щербакова «Фонтанке» 24 июня, в законодательстве Санкт-Петербурга отсутствует норма, которая описывает, каким именно образом исполнительная власть должна обеспечивать депутатские приемные.
«Некоторые факты просто не предусмотрены в законах Петербурга. Надо признать, что мое выступление было излишне эмоционально. В связи с этим хочу принести извинения главе района»,- заявила она. Также Щербакова отметила, что намерена стать инициатором изменения норм и написать законопроект, который сможет убрать данный пробел.
Стоит добавить, что Щербакова и Хлутков конфликтуют между собой больше года. Депутат уже несколько раз писала запросы губернатору, ссылаясь на то, что ее преемник не публикует в районной газете информацию о ее деятельности. Ситуация обострилась, когда по инициативе чиновника в районе попытались сменить руководство «Единой России», скинув с поста районного руководителя – саму Щербакову.
Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров активно выступал на стороне депутата, публично обвинял Хлуткова в травле Щербаковой и том, что он проявляет излишнюю инициативу и занимается политикой. На данный момент муниципальные образования района, чьи руководители выступили на стороне Хлуткова, проверяет Контрольно-счетная палата.
Тем не менее, стороны на протяжении конфликта пытались примирить. Так, в прошлый раз главе района и депутату в знак перемирия в канун президентских выборов рекомендовали публично заявить о дружбе и сотрудничестве, а также поставить в приемных совместную фотографию. В виду отсутствия таковой, изображение создали в фоторедакторе на основе совместного снимка Щербаковой в бытность ее главой района и экс-депутата Сергея Шатуновского. Из-за ссоры с Щербаковой и муниципалами «Литейного округа» последний в 2016 году эмигрировал в Лондон.