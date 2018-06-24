Женщинам в Саудовской Аравии разрешили водить автомобиль
В Саудовской Аравии женщины получили право водить автомобиль. Соответствующий указ вступил в силу 24 июня, сообщает РБК со ссылкой на Al Arabia.
До этого женщина, севшая за руль, получала штраф в размере от 500 до 900 саудовских риялов (примерно от 8,4 тыс. до 15,1 тыс. руб).
Королевский указ, который позволяет водить транспортное средство вне зависимости от гендерной принадлежности, был подписан в сентябре 2017 года.
Справка:
Перемены в королевстве в отношении прав женщин в СМИ связывают с влиянием кронпринца Мухаммежа бен Салмана. В марте этого года в интервью он говорил, что считает женщин абсолютно равными мужчинам, а государство работает над тем, чтобы обеспечить им равные зарплаты.