Федор Смолов: Смирился, что футболисты сборной России - худшие люди страны

Нападающий сборной России Федор Смолов на пресс-конференции в Самаре 24 июня рассказал о своем отношении к негативным комментариям в адрес футболистов национальной команды.

«В Новогорске (на базе сборной – ред.) мы находимся в вакууме. После товарищеского матча с Турцией (1:1) я перестал читать спортивные статьи. Смирился с тем, что мы худшие люди из возможных в нашей стране. А так мы взрослые люди, и мы счастливы, что у нас получается», – цитирует Смолова «Р-Спорт».

Напомним, сборная России лидирует в группе А после двух матчей на чемпионате мира. Федор Смолов начинал турнир как игрок основного состава, однако в первой игре с Саудовской Аравией отличиться голом не смог и был заменен на Артема Дзюбу, у которого, в свою очередь, получилось забить. В следующем матче против Египта с первых минут вышел уже Дзюба, а Смолов остался на скамейке. Дзюба сумел забить снова и помочь команде победить второй раз подряд. Комментатор того матча на телеканале «Россия 2» Владимир Стогниенко в интервью «Фонтанке» выразил уверенность, что именно Дзюба начнет плей-офф в стартовом составе.

Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров и Семен Слепаков сочинили песню про переменчивое отношение к российской сборной.