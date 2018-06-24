Черчесов не стал отвечать на вопрос о допинге в сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов резко отреагировал на вопрос журналиста британского The Telegraph о допинге на пресс-конференции в Самаре 24 июня, накануне матча против Уругвая.

«Брали ли у игроков сборной дополнительные допинг-пробы? Извините, это вопрос по матчу или философии? Я не врач, я – тренер. Я не так хорошо говорю по-английски, как мой игрок, но я понимаю, что вы говорите. Мы говорим о завтрашнем матче, а не медицине. У меня другая специальность», – цитирует Черчесова «Чемпионат.com».

Также главный тренер сборной России ответил на вопрос о давлении на команду перед матчем с Уругваем.

«Всё время нас про давление спрашивают. Опять медицинский термин. Мы профессиональные футболисты, а это чемпионат мира. Команда должна быть хорошо готова к завтрашнему матчу. Мы должны хорошо делать свою работу. Уругвай будет готовиться к 1/8 через нашу игру, а мы – через их. Мы хотим быть первыми, вот и всё», – подчеркнул Черчесов.

Сборная России выиграла оба стартовых матча чемпионата мира: со счетом 5:0 была разгромлена Саудовская Аравия, и со счетом 3:1 обыгран Египет. Эти успехи настолько впечатлили некоторых болельщиков, что в Петербурге появилось граффити с изображением Черчесова. Кроме того, две победы подряд позволили отечественной команде впервые за 32 года выйти в плей-офф турнира. Это заставило Семёна Слепакова и Сергея Шнурова записать песню, в которой они извинились, что не верили в победу нашей сборной и предупредили о переменчивой любви к команде, которая зависит от её успехов.

Матч с Уругваем 25 июня в Самаре определит только победителя группы А: у России и Уругвая на данный момент одинаковое количество очков – по шесть.