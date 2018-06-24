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24.06.2018 13:50

Шнуров и Слепаков спели про переменчивое отношение к российским футболистам

Победы сборной России на чемпионате мира по футболу вынудили музыкантов Сергея Шнурова и Семена Слепакова извиниться перед игроками. 

Видео с новой песней появилось на канале в YouTube Слепакова 24 июня. Музыканты удивились успехам отечественной команды и извинились за то, что не верили в возможные победы. «Нас соперники боятся, намочили все трусы. Потому что ночью снятся им Черчесова усы», – поводят итоги первых двух игр сборной музыканты. «Были <...>, стали чемпионы», – резюмировал Шнуров. В конце артисты напомнили, что проигрыш поменяет местами слова в этой фразе.

Напомним, Слепаков не первый раз поёт про мундиаль, в прошлый раз он прочил в главные тренеры Рамзана Кадырова. Чеченский лидер после победы на матче открытия предположил, что музыкант напишет новую песню. «Кто там песню пел о Рамзане?», – спрашивает в новом треке Шнуров. Российская сборная по итогам первых двух игр обеспечила себе место в 1/8.

скриншот с YouTube.com (Семён Слепаков)

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