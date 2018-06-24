Футболисты Аргентины сами определят стартовый состав на решающий матч с Нигерией

Настоящий дух демократии воцарился в сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу после двух неудачных матчей. Как сообщает 24 июня Daily Mail, стартовый состав на третью и решающую для выхода команды в плей-офф игру против Нигерии 26 июня будут определять сами футболисты.

Об этом рассказал британскому изданию чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины Рикардо Джусти со ссылкой на свой разговор с генменеджером Ассоциации футбола Аргентины Хорхе Бурручагой.

«Игроки будут выбирать стартовый состав, это факт. Если Сампаоли хочет присутствовать на скамейке запасных во время игры, он может это сделать. Если нет — без проблем», — заявил Джусти.

Напомним, сборная Аргентины в первом матче против Исландии сыграла вничью (1:1), во втором – проиграла Хорватии (0:3). Тем самым аргентинцы заработали всего одно очко и оказались на грани вылета с чемпионата. После разгрома от хорватов игроки стали требовать отставки главного тренера Хорхе Сампаоли. Вместе с тем, согласно контракту, в случае отставки Ассоциации футбола Аргентины придется выплатить Сампаоли 20 млн долларов.

Матч Аргентина – Нигерия пройдет 26 июня в Петербурге.