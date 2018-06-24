Шторм прошёлся по Барнаулу - введён режим ЧС

В Центральном районе города Барнаула ввели режим ЧС из-за последствий урагана, который прошёл накануне. Об этом 24 июня сообщается на сайте администрации города.

В результате штормового ветра было повалено почти сто деревьев, повреждены крыши домов. Практически весь центр города остался без горячего и холодного водоснабжения, поскольку ливневые воды затопили одну из насосных станций.

В близлежащих посёлках сотни домов остались без света.

Во время урагана в центре города упал башенный кран, крановщик погиб.