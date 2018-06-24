Египтянам налили коктейли по 15 тысяч, американец искал свой iPhone на «Юноне»

Петербургские бары продолжают выставлять иностранным болельщикам нескромные счета за выпивку, вновь возмущены были египтяне. Американский фанат футбола проследил путь своего гаджета от центра Петербурга до рынка «Юнона».

Как стало известно «Фонтанке», вечером 23 июня в полицию со счётом из бара «Чайная» на улице Ломоносова пришёл гражданин Египта. Цена за два выпитых в заведении коктейля показалась ему завышенной. Иностранцам предложили заплатить 33 тысячи 700 рублей. Напомним, это не первый раз, когда гости мундиаля жалуются на обсчёт. За скромную трапезу в кафе Purple Haze на Стремянной улице иностранцу 18 июня пришлось заплатить больше 30 тысяч, с жалобой в полицию также пришёл гражданин Египта.

Во время прогулки по Невскому проспекту вечером 22 июня приезжий из США хватился телефона. На следующий день американец решил прибегнуть к помощи полиции, его iPhone 10 все ещё подавал сигналы, и судя по программе поиска, находился на рынке «Юнона». Полицейские встретились с американцем в 434 павильоне, но телефон найти не удалось.

Из кармана шорт у болельщика из Германии на Садовой улице около полуночи 23 июня вытащили кошелёк с наличностью и банковскими картами. Вором оказался бездомный, похищенное вернули туристу.