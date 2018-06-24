После выпускников из центра Петербурга вывезли 600 кубометров мусора

До пяти утра дорожные службы приводили в порядок центр Петербурга, ликвидируя последствия бурного празднования "Алых парусов".

Как сообщили в комитете по благоустройству города 24 июня, всего из центра было вывезено 600 кубометров мусора. К уборке улиц и набережной привлекли 240 дворников и 110 единиц техники.

В 7:00 в воскресенье садовники приступили к уборке садов и парков, где молодые петербуржцы и гости города гуляли всю ночь.

В ведомстве также добавили, что изрядно пришлось потрудиться, чтобы привести город в порядок после матча Бразилия – Коста-Рика, который прошёл в Петербурге 22 июня.