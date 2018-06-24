Еще
14:49 24.06.2018
Пришлите свою новость!
14:43
Федор Смолов: Смирился, что футболисты сборной России - худшие люди страны
14:24
В Петербурге потеплеет
14:13
Черчесов не стал отвечать на вопрос о допинге в сборной России
13:50
Шнуров и Слепаков спели про переменчивое отношение к российским футболистам
13:34
Футболисты Аргентины сами определят стартовый состав на решающий матч с Нигерией
13:10
Глава МИД Италии предупредил об угрозе раскола ЕС
12:44
Шторм прошёлся по Барнаулу - введён режим ЧС
12:38
После выпускников из центра Петербурга вывезли 600 кубометров мусора
12:27
Египтянам налили коктейли по 15 тысяч, американец искал свой iPhone на «Юноне»
12:07
ЧМ-2018: Сборная Германии извинилась за бурные эмоции после победы над Швецией
11:42
Трамп назвал Ким Чен Ына «великим переговорщиком»
11:29
В Неве под залпы салюта утонул петербуржец
11:17
Толпа на "Алых парусах" проломила крышу фуры
10:42
В Турции проходят президентские и парламентские выборы
10:13
"Боинг" с российскими туристами из-за отказа двигателя экстренно сел в Казахстане
02:09
Петербуржцам расскажут, когда копить на первую космическую турпоездку
02:08
Очевидцы: Во время салюта на «Алых парусах» в воду упал человек
01:42
По Неве вновь прошёл бриг с алыми парусами
00:11
Более 100 тысяч противников Brexit вышли на демонстрацию в Лондоне
00:07
«Игра престолов» закончилась свадьбой для Джона Сноу
23/06
«Мы на фронте»: Лукашенко припугнул колхозников вхождением Белоруссии в другое государство
23/06
«Зиговавшие» в России британские болельщики «забанены» на родине
23/06
Германия обыграла Швецию на ЧМ-2018
23/06
Желающие посмотреть на «Алые паруса» нашли лазейку к Дворцовой набережной
23/06
«Адмиралтейская» закрыта до 23 часов
23/06
Вчерашние школьники и футбольные фанаты собрались на праздник «Алые паруса»
23/06
Пьяных бразильцев отпустили из полиции Петербурга после символических взносов
23/06
Испанских футболистов наградят за спасение птицы с поля на ЧМ
23/06
Мексика обыграла Южную Корею в матче ЧМ-2018
23/06
Алексей Кудрин за «Шанинку» призвал присмотреться к работе Рособрнадзора
23/06
Форвард СКА Илья Ковальчук возвращается в НХЛ
23/06
Канадского премьера оштрафовали за очки
23/06
Центр Петербурга сделали пешеходным для 80 тысяч выпускников
23/06
Украинская писательница предложила переименовать Россию
23/06
В Африке взрывают: в Эфиопии — 150 пострадавших, в Зимбабве — покушение на президента
23/06
Госсек США рассказал, когда может состояться встреча Путина и Трампа
23/06
Бельгия разгромила Тунис на ЧМ
23/06
МИД РФ возмутился проектом резолюции ООН о выводе войск из Приднестровья
23/06
Победа России - ОПЕК согласовала увеличение добычи нефти
23/06
В Москве болельщиков отправляют смотреть матч Россия - Уругвай в бары вместо фан-феста
23/06
Самолёт с перуанскими болельщиками задымился по пути в Тюмень
23/06
Боевики атаковали сирийские войска в южной зоне деэскалации
23/06
Жильцы дома на Ремесленной хотят продаться Трампу
23/06
«Роскосмос» «скинул» на Роналду мяч с МКС
23/06
Двух марокканских болельщиков поймали у границы с Эстонией
23/06
Петербуржец заплатил 50 тысяч за межконтинентальный секс
23/06
Глобальный сбой в системе регистрации на авиарейсы вызвал задержки в Пулково
23/06
Лайнер Air Japan экстренно сел в Хельсинки после манёвра над Россией
23/06
«Порше» не уберег бизнесмена при встрече с лосем
23/06
Пьяный аргентинец после проигрыша своей сборной устроил дебош в петербургском отеле
23/06
На Рубинштейна обокрали машину полиции
23/06
Находящегося в международном розыске бразильца задержали на стадионе в Петербурге
23/06
В транзитных зонах российских аэропортов разрешили открывать отели
23/06
На Тверской труба выбирает себе прохожих
23/06
Петербургский туроператор "Метрёшка-тур" объявил о прекращении деятельности
23/06
Бразильцы устроили поножовщину в Петербурге
23/06
Агентство Bloomberg удалило карту с "ничейным" Крымом
23/06
Аргентина попросила выслать из России своих болельщиков за драку
23/06
Президент Молдавии раскритиковал резолюцию ООН о выводе российских войск из Приднестровья
23/06
Баста, «Каста», ST и Алсу споют на «Алых парусах»-2018
23/06
Русалки, Дюймовочка и золотые скрепы: в Царском селе покажут модные «Ассоциации»
23/06
День Пушкина отметят с ностальгией
23/06
Татьяна Толстая расскажет о «неприкрытой правде» дневников великих
23/06
"Чайф": Аргентина никакая, новой песни не напишешь
23/06
Форвард сборной Египта стал почетным Салахом Чечни
23/06
National Interest: Главная ошибка политики США - расширение блока НАТО
22/06
Отец Майкла Джексона госпитализирован с тяжелой болезнью
22/06
Ветер в Петербурге шатает знаки и валит деревья
22/06
Киевские власти обиделись на Bloomberg за карты Украины без Крыма
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
24.06.2018 12:38

После выпускников из центра Петербурга вывезли 600 кубометров мусора

До пяти утра дорожные службы приводили в порядок центр Петербурга, ликвидируя последствия бурного празднования "Алых парусов".

Как сообщили в комитете по благоустройству города 24 июня, всего из центра было вывезено 600 кубометров мусора. К уборке улиц и набережной привлекли 240 дворников и 110 единиц техники.

В 7:00 в воскресенье садовники приступили к уборке садов и парков, где молодые петербуржцы и гости города гуляли всю ночь.

В ведомстве также добавили, что изрядно пришлось потрудиться, чтобы привести город в порядок после матча Бразилия – Коста-Рика, который прошёл в Петербурге 22 июня.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
фото предоставлено Группа Компаний «РосСтройИнвест»
22.06.2018 11:10

Театр и музыка в "Золотых куполах"

Многие знают, что группа компаний "РосСтройИнвест" реализует социальные и культурно-образовательные проекты в своих крупных жилых проектах. Жилой комплекс "Золотые купола" в Сертолово не стал исключением.
Автор коллажа - Захарова Виктория
21.06.2018 17:56

3 отличных идеи для летнего отдыха детей и подростков от Студии Ералаш

Ура! Лето уже наступило, а с ним и долгожданные каникулы. Студия Ералаш приготовила несколько проектов, которые позволят ребятам уйти в летний киноотрыв
Магазин "Кей"
21.06.2018 17:54

Универсальный электрогриль: оригинальные идеи блюд от КЕЙ

Если у вас нет загородного домика и вам хочется мяса барбекю, уличный мангал вам с успехом заменит современный электрический гриль. Это универсальное кухонное оборудование еще и самостоятельно определит готовность блюда и степень прожарки. Подробнее в обзоре от КЕЙ
Материалы рубрики
Новости
Статьи
После выпускников из центра Петербурга вывезли 600 кубометров мусора
По Неве вновь прошёл бриг с алыми парусами
«Адмиралтейская» закрыта до 23 часов
Вчерашние школьники и футбольные фанаты собрались на праздник «Алые паруса»
Опасная труба на Тверской исчезла после публикации "Фонтанки"
Центр Петербурга сделали пешеходным для 80 тысяч выпускников
Жильцы дома на Ремесленной хотят продаться Трампу
На Тверской труба выбирает себе прохожих
В Коломягах коммунальщики устроили фотосессию урне
«Фонтанка» за 60 секунд — 18—22 июня
Как выбрать правильные обои?
Тупик Рубинштейна
Фан-зона, которую мы заслужили
«Никольские ряды»: отель, бутик и рок-н-ролл
ЗСД фест - Лучший вид на этот город
Эволюция кирпича
Молодо. Зелено. Васкелово.
Как «Адамант» оставил соседа без дороги
"Мост глупости - 2", "Мост глупости - 3"... "Мост глупости - 5"
Логотип Лебедева зацепился за мундиаль
Говорим и показываем
Главное
Последнее

По Неве вновь прошёл бриг с алыми парусами

Группа в соцсети "Вконтакте" "Ремесленная ул. д 5 Санкт -Петербург"

Жильцы дома на Ремесленной хотят продаться Трампу

Болеют на зависть

Новости компаний
фото предоставлено Группа Компаний «РосСтройИнвест»
22.06.2018 11:10
Театр и музыка в "Золотых куполах"
Многие знают, что группа компаний "РосСтройИнвест" реализует социальные и культурно-образовательные проекты в своих крупных жилых проектах. Жилой комплекс "Золотые купола" в Сертолово не стал исключением.
Автор коллажа - Захарова Виктория
21.06.2018 17:56
3 отличных идеи для летнего отдыха детей и подростков от Студии Ералаш
Ура! Лето уже наступило, а с ним и долгожданные каникулы. Студия Ералаш приготовила несколько проектов, которые позволят ребятам уйти в летний киноотрыв
Магазин "Кей"
21.06.2018 17:54
Универсальный электрогриль: оригинальные идеи блюд от КЕЙ
Если у вас нет загородного домика и вам хочется мяса барбекю, уличный мангал вам с успехом заменит современный электрический гриль. Это универсальное кухонное оборудование еще и самостоятельно определит готовность блюда и степень прожарки. Подробнее в обзоре от КЕЙ
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
21.06.2018 16:43
«Победа» ищет спонсоров для печати визиток ТОП-менеджеров
Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», запустила конкурс на поиск рекламодателя, который готов оплатить изготовление визитных карточек для сотрудников и ТОП-менеджеров компании.
Юмакс
21.06.2018 15:51
Конференция «Как выбрать профессию старшекласснику и провести лето с пользой»
24 июня в Санкт-Петербурге пройдет профориентационный форум, на котором эксперты по поступлению помогут старшеклассникам ответить себе на главный вопрос – кем быть?
ГК «ЦДС»
21.06.2018 13:36
Жилой комплекс ЦДС «Елизаровский» аккредитован еще одним банком
АК Барс Банк аккредитовал новый жилой комплекс ЦДС «Елизаровский». Покупатели квартир могут получить ипотечный кредит сроком до 25 лет.
фото Михаил Огнев
21.06.2018 11:40
«Ситилинк» объявляет акции в честь открытия нового магазина в Купчино
С 22 по 24 июня 2018 года в северной столице пройдет торжественное открытие пятого в городе полноформатного центра терминальной торговли федеральной сети в ТК «Балатон» по адресу: ул. Ярослава Гашека, 5 (метро Купчино).
20.06.2018 17:31
Приключения с озеленением на намыве Васильевского за деньги из Ганновера
Бизнесмен, уехавший из Ленинграда в 90-х, двадцать лет спустя принял доктрину Кремля. Продав свои активы в Германии, он вернулся зарабатывать в Петербург. Арендовав гектары на намыве Васильевского, вложил деньги в автостоянку и решил хоть как-то озеленить территорию, о которой часто говорят журналисты.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.06.2018 11:05
«Победа» в суде взыскала с курильщиков расходы из-за вынужденных посадок
Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», выиграла три суда с нарушителями, которые закурили в самолете вопреки категорическому запрету и тем самым подвергли опасности жизнь и здоровье всех пассажиров рейсов DP189, DP188 и DP855.
«Главстрой-СПб»
19.06.2018 12:10
«Главстрой-СПб» осенью начнет строительство двух новых дорог в ЖК «Юнтолово»
Компания «Главстрой-СПб» получила разрешения на строительство двух участков улично-дорожной сети в новом жилом районе «Юнтолово» протяженностью более 500 метров. Плановый срок ввода объектов в эксплуатацию – четвертый квартал 2019 года
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.