ЧМ-2018: Сборная Германии извинилась за бурные эмоции после победы над Швецией

Сборной Германии пришлось извиниться за то, что они «слишком вызывающе» праздновали победу над Швецией.

Неожиданная реакция поступила от сборной Швеции по футболу после поражения от Германии (1:2) на чемпионате мира в Сочи 23 июня. Как сообщает Bild, шведов оскорбило то, как немцы праздновали победу, добытую на последних минутах встречи.

Когда счёт был 1:1, выход из группы сборной Германии – действующего чемпиона мира – был под вопросом. Уже на последней, пятой, добавленной минуте Тони Кросс сумел вывести свою команду вперед, забив со штрафного, и принести победу.

После финального свистка сборная Германии бросилась праздновать успех. Самыми эмоциональными оказались менеджер Немецкого футбольного союза Георг Бехлау и пресс-секретарь команды Ули Фойгт: они трясли кулаками, ликуя, и вызывающе, по мнению шведов, хлопали в ладоши. Это и вызвало гневную реакцию сборной Швеции.

German officials taunt Sweden bench after final whistle, and handbags come out.#worldcup #GERSWE 🇩🇪🇸🇪 pic.twitter.com/44dqWdqPTa

— Gilles (@GrimandiTweets) 23 июня 2018 г.