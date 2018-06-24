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14:49 24.06.2018
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24.06.2018 11:42

Трамп назвал Ким Чен Ына «великим переговорщиком»

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп охарактеризовал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына как «великого переговорщика». Об этом глава США заявил во время своего выступления на круглом столе по налоговой реформе в Лас-Вегасе 23 июня, передаёт CBC News.

Оценивая качества Ким Чен Ына, Трамп также назвал его «умным, жестким парнем».

Издание отмечает, что ситуация с правами человека в Северной Корее считается одной из худших в мире, однако Трамп преуменьшил эти проблемы после встречи с северокорейским лидером на прошлой неделе.


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22.06.2018 11:02
Стало больше рейсов из Санкт-Петербурга в Тбилиси
Дополнительно введенный летом рейс по вторникам сохранится и в зимнем расписании
АО «Строительный трест»
15.06.2018 12:49
В ЖК OSTROV открылся детский сад
В жилом комплексе бизнес-класса OSTROV на Петровском проспекте открылся частный детский сад Art Hello*, рассчитанный на пребывание 38 детей
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13.06.2018 11:02
РосСтройИнвест вступил в Ассоциацию инвесторов Москвы
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В офисе «Терминал-Ресурс» состоится презентация нового жилого комплекса
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Музыкальная школа имени Н. А. Римского-Корсакова, что на Думской улице, 21 мая отпразднует 100-летний юбилей в Большом зале филармонии.
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