Трамп назвал Ким Чен Ына «великим переговорщиком»

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп охарактеризовал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына как «великого переговорщика». Об этом глава США заявил во время своего выступления на круглом столе по налоговой реформе в Лас-Вегасе 23 июня, передаёт CBC News.

Оценивая качества Ким Чен Ына, Трамп также назвал его «умным, жестким парнем».

Издание отмечает, что ситуация с правами человека в Северной Корее считается одной из худших в мире, однако Трамп преуменьшил эти проблемы после встречи с северокорейским лидером на прошлой неделе.