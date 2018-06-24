В Неве под залпы салюта утонул петербуржец

Во время фейерверка на празднике выпускников «Алые паруса» в воду с набережной Лейтенанта Шмидта упал житель Петербурга. Водолазы нашли тело через час.

По информации «Фонтанки», петербуржец наблюдал за окончанием праздника неподалёку от дома, около часа ночи 24 июня он стоял на набережной напротив десятой линии Васильевского острова. Под очередной залп салюта он оступился и упал в Неву. Из воды его примерно через час вытащили спасатели, тело 50–летнего мужчины криминалисты осматривали у памятника Крузенштерну.

Напомним, за работой спасателей ночью наблюдали очевидцы.