Толпа на "Алых парусах" проломила крышу фуры

Крыша прицепа грузовика на Дворцовой набережной не выдержала вес людей, забравшихся на неё, чтобы посмотреть на шоу "Алые паруса".

Как сообщают очевидцы в паблике "ДТП и ЧП", крыша фургона провалилась вместе с людьми во время салюта, который завершал праздник выпускников за полночь, 24 июня. Свидетели происходящего уточняют, что "6 человек из тех, кто стоял сверху, были перекинуты через забор на набережную в наручниках".

"Как же однако скучно и бледно в конце видео выглядел салют на фоне "такого" представления", – комментируют в соцсети.