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24.06.2018 10:42

В Турции проходят президентские и парламентские выборы

В воскресенье, 24 июня, в Турции проходят внеочередные президентские и парламентские выборы. Их проведение власти объясняют сложной экономической ситуацией и необходимостью сменить существующую политическую систему. 

После выборов в руках президента будут сосредоточены гораздо большие полномочия. Упразднят должность премьер-министра, президент сможет назначать членов Высшего совета судей и прокуроров, оставаться во главе своей партии и лично отбирать кандидатов в депутаты на парламентских выборах. Если партия президента получит большинство в парламенте, законы будут принимать без обсуждения.

Существенные поправки к избирательному закону были внесены незадолго до выборов. Голосование проходит в условиях чрезвычайной ситуации, которую продлевают с момента путча в июле 2016 года. 

Главным конкурентом действующего президента Реджипа Тайипа Эрдогана является политик Мухаррем Индже из Республиканской народной партии. Его рейтинг составляет около 30 %. 


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