"Боинг" с российскими туристами из-за отказа двигателя экстренно сел в Казахстане

У самолёта "Боинг 737", который летел из Новосибирска в Анталью, в пути произошёл отказ двигателя. Лайнер был вынужден совершить экстренную посадку в казахстанском городе Атырау, сообщает комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

Аварийная посадка была произведена утром 24 июня в 10.20 по местному времени. Самолёт, на борту которого находилось 190 пассажиров и 6 членов экипажа, принадлежит турецкой компании Pegasus Airlines.