По Неве вновь прошёл бриг с алыми парусами
Шведский бриг Tre Kronor завершил праздник «Алые паруса» в Петербурге. В 0:50 24 июня парусник под залпы фейерверка прошёл между пролетами разведённого Троицкого моста.
В течение 15 минут бриг дошёл до Дворцового моста. После завершения пиротехнического шоу корабль вернулся на прежнее место швартовки.
Отметим, что в празднике «Алые паруса» приняли участие более 80 тысяч человек.
С 22 часов на Дворцовой площади выступали Баста, ST, Quest Pistols Show, Alekseev, Виктория Дайнеко, Алсу и Каста.
Справка:
Празднику «Алые паруса» в этом году 50 лет. Выпускники Ленинграда первый раз увидели на Неве бригантину под алыми парусами 27 июня 1968 года. В 1979 году традиция проведения городского праздника выпускников прервалась и была возрождена 24 июня 2005 года.