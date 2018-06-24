По Неве вновь прошёл бриг с алыми парусами

Шведский бриг Tre Kronor завершил праздник «Алые паруса» в Петербурге. В 0:50 24 июня парусник под залпы фейерверка прошёл между пролетами разведённого Троицкого моста.

В течение 15 минут бриг дошёл до Дворцового моста. После завершения пиротехнического шоу корабль вернулся на прежнее место швартовки.

Отметим, что в празднике «Алые паруса» приняли участие более 80 тысяч человек.

С 22 часов на Дворцовой площади выступали Баста, ST, Quest Pistols Show, Alekseev, Виктория Дайнеко, Алсу и Каста.